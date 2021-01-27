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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu serasına çevrilen eve operasyon

Uyuşturucu serasına çevrilen eve operasyon

Operasyona ilişkin detaylar

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Demir Çubuk Gübre 

- Polis operasyonu
- Seradan detaylar
- Kenevirlerden detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde bir eve düzenlene operasyonda çadır serası içerisinde saksılar içerisinde kenevir bulundu. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliğimiz ekiplerince Çorlu İlçesine bağlı Reşadiye Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon çerçevesinde tespit edilen bir şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramalarda, saksı ve poşetlerde yetiştirilmiş halde 7 kök Hint Keneviri bitkisi, uyuşturucu madde yetiştirilmesi için kullanılan 1 adet siyah renkli çadır ve kurulumunda kullanılan demir çubuklar, 2 adet floresan, 3 adet vantilatör, 1 adet hava filtresi, 1 adet reflektör, 4 adet çeşitli markalarda sıvı bitki gübresi, 1 adet ısı ölçer, 1 adet adaptör, 2 adet adet elektrik uzatma kablosu ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yakalanan T.S. isimli şahıs hakkında gerekli soruşturma işlemlerine başlandı.
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