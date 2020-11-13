Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu satışını not defterine kayıt etmiş

Uyuşturucu satışını not defterine kayıt etmiş

adliyeye gelişi

Hint Keneviri Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Pompalı Tüfek 

-adliyeden detay

( MUĞLA )- Bodrum’da uyuşturucu operasyonu MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde narkotik polisince gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişi yakalanırken, yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışı yaptığına dair notların bulunduğu bir defter ele geçirildi. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini edindikleri V.T. adlı bir şahsı takibe aldı. Şahsın evine operasyon gerçekleştiren ekipler, V.T.’nin üzerinde ve evinde yaptığı aramada, 4 parça halinde 40 gram metamfetamin, 2 parça halinde 26 gram esrar, 5 parça halinde 57 gram hint keneviri tohumu, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 adet uyuşturucu satışı yaptığına dair not defteri ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı