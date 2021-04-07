Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu satıcısının üzerinden kurusıkı tabanca ve 19,96 gram esrar çıktı

Uyuşturucu satıcısının üzerinden kurusıkı tabanca ve 19,96 gram esrar çıktı

UYUŞTURUCU SATICISININ ADLİYEYE SEVKİ

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Urus Kurusıkı Tabanca 

-EVİNDEN ÇIKANLAR

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ta uyuşturucu ticareti yapan şahsın üstünde ve evinde 19,96 gram esrar maddesi,1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımını ve satışını engellemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruştumalar kapsamında Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bir şahsın evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda şahsın evinde ve üstünde 19,96 gram esrar maddesi,1 adet kurusıkı tabanca ve bir miktar para ele geçirildi. Şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement