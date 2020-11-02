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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi

- Uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi

polis merkezinden çıkış

( BURSA ) BURSA

Amfetamin Uyuşturucu Polis Merkezi Uyuşturucu Madde Çalıntı Otomobil 


- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Narkotik timleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda satışa hazır uyuşturucu madde ve çalıntı otomobil ele geçirildi. Mustafakemalpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit ettikleri Ergün D. (30) isimli şahsı kimyasal ve sentetik uyuşturucu maddelerle birlikte kıskıvrak yakaladı. Narkotik timlerince takip edilen Ergün D'nin Şevketiye mahallesindeki ikametine yapılan operasyonda evin çeşitli yerlerine gizlenmiş çok sayıda satışa hazır kimyasal Metamfetamin, sentetik uyuşturucu Bonzai, ruhsatsız tabanca ve Balıkesir'in Bandırma ilçesinden çalındığı anlaşılan otomobil ele geçirildi. Şahıs çıkarılmış olduğu adli mercilerce Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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