Uyuşturucu satıcısı polisten kaçarken otomobil kanala devrildi: 2 yaralı

-Yan yatan araçtan detay



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde polis ekiplerinin önünü kestiği araç, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada kanala devrildi. Kazada yaralanan iki kişinin uyuşturucu satıcılığı suçlamasıyla tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Edinilen bilgiye olay Kozlu ilçesi Askeri Tepe Çamlık mevkiinde yaşandı. Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin takip ettiği S. K., idaresindeki 34 KH 1013 plakalı aracın önü kesildi. İstanbul'dan geldiği öğrenilen sürücü, önünü kesen polislerden kaçmak isterken geri manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan araç kanala düşerek devrildi. Sürücü S.K. ile yanında bulunan S.K. kazadan hafif şekilde yaralandı.Kaza sonrası olay yerine gelen 112 sağlık ve polis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen iki şüpheli, gözaltına alındı. (SÖ



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