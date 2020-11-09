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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu satıcısı kadın tutuklandı

Uyuşturucu satıcısı kadın tutuklandı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Akalan 

-Zanlının emniyetten çıkarılırken görüntüsü
-Yakalanan malzemenin fotoğrafını indisten ekleyelim

( BURSA ) - BURSA

- Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen G.B. isimli kadını takibe aldı. Ekipler tarafından gözaltına alınan G.B.'nin üzerinde evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda 3 kilo 100 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından Uyuşturucu Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan adliyeye çıkarılan G.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (SA-
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