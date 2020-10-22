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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu satıcılarına eşzamanlı operasyon

Uyuşturucu satıcılarına eşzamanlı operasyon

operasyona giden ekipler

Amfetamin Uyuşturucu Bonzai Metamfetamin Eroin 

-evlere girilmesi
-havadan görüntüler
-yapılan aramalar
-ele geçirilen malzemeler

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın merkez 3 ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen drone destekli eşzamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Şanlıurfa’nın merkez 3 ilçesi Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü’de drone destekli düzenlenen eşzamanlı operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada ise 3 paket halinde 18 gram metamfetamin maddesi, 2 paket halinde 43 gram esrar maddesi, 2 paket halinde 3 gram bonzai, 70 gram eroin maddesi ile bir adet av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Şİ-SD-
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