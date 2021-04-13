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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu satıcıları kısıtlama saatinde çatıştı: 2 yaralı

Uyuşturucu satıcıları kısıtlama saatinde çatıştı: 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

Hastane Uyuşturucu Silahlı Kavga Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kurşun isabet eden araçtan görüntü
-detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kısıtlama saatinde uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanırken sokakta bulunan bir otomobile de kurşunlar isabet etti. Olay, merkez Bağlar ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu satıcısı iki farklı torbacı grubu sokağa çıkma kısıtlamasında sokak üzerinde karşılaştı. Taraflar sözlü tartışmanın ardından sokak içerisinde silahlı çatıştı. Çatışmada 2 kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanırken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri de sokağı kapatarak çalışma yaptı. Çok sayıda mermi kovanın bulunduğu sokakta yaşanan silahlı kavgada bir otomobil de kurşunların hedefi olduğu görüldü.
Polis, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanmasına yönelik olarak geniş çaplı araştırma başlattı.
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