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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu satıcıları gözaltında

Uyuşturucu satıcıları gözaltında

Adliyeye götürülen uyuşturucu satıcılarından detaylar

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan 

-Adliyeden detaylar

( ESKİŞEHİR )- Tütüne emdirilmiş esrar ile yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi ESKİŞEHİR

- Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütüne emdirilmiş esrar ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Tunalı mahallesinde düzenlenen operasyonlarda 2 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda, 23,86 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu maddeyle (53 adet satışa hazır vaziyette) yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler A.G. ve S.T., haklarında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan işlem başlatılarak adliyeye sevk edildi.
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