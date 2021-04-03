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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu satıcıları 2 aylık takiple yakalandı

Uyuşturucu satıcıları 2 aylık takiple yakalandı

Şüphelilerin adliyeye girmesi

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Metamfetamin Kimyasal Madde Polis Ekipleri 

-Yakalan uyuşturucular

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Yunak ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen, biri 6 yıldır bulunduğu cezaevinden izinli çıkan 3 kişi polisin 2 aylık takibinin ardından yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Yunak ilçe merkezi ve mahallelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında Yunak İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince daha önceden alınan istihbari çalışmalar neticesinde polis ekipleri 2 ay boyunca çalışmalar yaptı. Çalışmalar sonucunda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile ilgili kişiler tespit edildi. Tespit edilen şahıslar ve bağlantıları ile ilgili olarak operasyon için düğmeye basıldı. Dün yapılan operasyonda birbirleri ile irtibatlı olan M.K. (32), S.U. (33) ve R.D. (30) araç içerisinde yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada 8 gram esrar, 3 ecstasy hap, 1 gram eroin, 1 gram metamfetamin 1 LCD kimyasal madde ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin evlerinde yapılan eşzamanlı aramada ise 24 gram kubar esrar, 3 kırmızı reçeteli uyuşturucu hap, 2 gram yaprak esrar, 1 poşet içerisinde 10 Hint kenevir tohumu yakalandı. Şüpheli S.U.'nun uyuşturucudan 6 yıldır cezaevinde yattığı ve izinli çıktığı öğrenildi. Operasyonda M.K. ve S.U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (HS-FM-
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