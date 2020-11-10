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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı - ADANA

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı - ADANA

- Emniyet Müdürlüğü binasının dış/genel planı - Zanlıların emniyetten çıkarılması - Zanlıların polis aracına bindirilmesi Adana 'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.Ekipler, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde düzenledikleri operasyonda şüpheliler Celal İ, Eren P, S.Y, İ.Y. ve İ.Y'yi gözaltına aldı.Zanlıların üst ve evlerindeki aramada, 8,80 gram sentetik uyuşturucu ile 41,18 gram esrar ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Celal İ. ve Eren P. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis Aracı Adli Kontrol Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu 

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