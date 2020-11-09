Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalan 6 şüpheli tutuklandı - İSTANBUL

Uyuşturucu operasyonunda yakalan 6 şüpheli tutuklandı - İSTANBUL

- Operasyon anı - Operasyonda ele geçirilen uyuşturucular İstanbul 'da uyuşturucu operasyonunda yakalan 6 şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 - 6 Kasım arasında kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik Zeytinburnu, Bakırköy, Esenyurt ve Pendik'te 4 adrese baskın düzenledi.
Uyuşturucu imalathanelerinde yapılan aramada 215 kilo 680 gram eroin, 91 kilo 750 gram bonzai yapımında kullanılan bitki parçaları, 2 kilo 486 gram bonzai, 3 kilo 800 gram esrar, 2 kilo 211 gram hint keneviri ile 1250 uyarıcı hap, 6,5 gram kokain, 41 sihirli mantar, 5 hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan aparat, 7 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.Adreslerde bulanan 6 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Hint Keneviri Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Pompalı Tüfek 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı