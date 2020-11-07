Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı - BURDUR

Uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı - BURDUR

- Narkotik köpeğiyle otobüste arama - Narkotik köpeğinin uyuşturucu saklanan koliyi bulması - Polisin kutuyu açması, saklanan uyuşturucuyu çıkarması - Ele geçirilen uyuşturucunun, narkotik köpeğinin ve adliye sevk edilen zanlının fotoğrafı Burdur 'da uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu bir kişi tutuklandıBURDUR (AA) - Burdur 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşıyan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Şüphelinin seyahat ettiği otobüs, polis uygulama noktasında durduruldu.Narkotik köpeğiyle araçta yapılan aramada, bir koliye saklanan bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Kolinin sahibi İran uyruklu F.S. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Narkotik Yolcu Otobüsü 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı