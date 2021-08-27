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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 torbacı tutuklandı
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 torbacı tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 torbacı tutuklandı

Ekiplerin emniyetten çıkışının drone görüntüsü

Uyuşturucu Özel Hareket Şafak Operasyonu Gözaltı Narkotik Köpek 

-Adreslerden görüntü
-Adreslere özel hareket polislerinin girişi
-Evde arama yapılması
-Ele geçirilen silah ve uyuşturucudan görüntü
-Şahıslardan 3'ünün emniyetten çıkış görüntüsü

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı mahallelerinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik narkotik, özel harekat, ilçe emniyet müdürlükleri ile narkotik köpeklerinin de desteğiyle şafak operasyonu gerçekleştirildi.
Mersin, Tarsus ve Antalya'nın Alanya ilçesinde belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 260 adet extacy, 106 gram sentetik kannobinoid, 50 gram esrar, 80 sentetik ecza ile 1 ruhsatsız tabanca, şarjörü ve 4 MKE yapımı fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (KRY-
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