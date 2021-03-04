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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin emniyetten çıkışına ait görüntü

Kokain Uyuşturucu Uyuşturucu Tacirleri 

-Polis araçlarının emniyetten adliyeye gidişinden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirmişti. Operasyonda 20 şüpheli arama yapılan adreslerden birinde 1 kilo kokain, tabanca, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ve telefon ele geçirilmişti. Kağıthane, Beyoğlu, Sarıyer ve Bayrampaşa ilçelerinde daha önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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