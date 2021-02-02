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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye çıkarıldı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye çıkarıldı

Şüphelilerin adliyeye çıkarılışı

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Akalan 


- Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi adliyeye çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarda, Erenköy mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 93,31 gram bonzai, 2 Adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ayrıca tespit edilen 4 şüpheli şahsa da 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan E.K. ve F.K. isimli 2 şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan hakkında işlem yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. (AFÇ-Y)
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