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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonunda evde kenevir serası ortaya çıktı

Uyuşturucu operasyonunda evde kenevir serası ortaya çıktı

Kenevir serasından görüntü

( KONYA )- Konya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evde kenevir serası oluşturulduğu ortaya çıkarken, 16 kilo 950 gram esrar, 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi KONYA

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu 


- Konya’da Narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 16 kilo 950 gram kubar esrar maddesi ile oluşturulan kenevir serasında 100 kök Hint keneviri ele geçirildi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri merkez Meram ilçesinde yapılan detaylı çalışmalar neticesinde bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 16 kilo 950 gram kubar esrar, 2,2 gram esrar ve 1 adet terazi ele geçirildi. Ekiplerin aramasında evin bir bölümünde de kenevir serası oluşturulduğu ortaya çıktı. Ekipler burada da 100 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Konu ile alakalı 1 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı.
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