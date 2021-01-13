Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerin adliyeye getirilmesi

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Metamfetamin Şafak Operasyonu Kurusıkı Tabanca Kapsam Dışı Pompalı Tüfek 


- Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube müdürlüğü ekiplerince Balıkesir merkezli İstanbul, Bursa ve Muş olmak üzere 4 ilde eş zamanlı şafak operasyonu sonrası yakalanan şüpheliler bugün Adliyeye çıkarıldı. Balıkesir merkezli 4 ilde 12 adreste 10 şahsa yönelik yapılan operasyonda yakalanan 8 kişiden 7’si tutuklandı. Emniyet güçleri tarafından önceki gün gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 405 tane uyuşturucu hap, 21gr metamfetamin, 54 gr esrar, 2 adet tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen 30 bin 800 TL para, 2 adet kapsam dışı bıçak, 42 adet 7.65 dolu fişek ele geçirildi. (ÖK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı