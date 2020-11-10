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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - BURSA

Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - BURSA

- Şüphelilerin adliyeye sevki Bursa 'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklamaBURSA (AA) - Bursa 'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 750 gram sentetik uyuşturucu, çok sayıda uyuşturucu hap, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.Gözaltına alınan K.S, M.Ö, S.A, A.S.A. ve Ç.D, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan 

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