Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - MUŞ

Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - MUŞ

- Gözaltına alınan zanlıların Muş Adliyesi'ne getirilmesi Muş 'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklamaMUŞ (AA) - Muş 'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.Valilikten yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğünce "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.Çalışma kapsamda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 241 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği bildirilen açıklamada, araçta bulunan ve gözaltına alınan 3 kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Bild Metamfetamin 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı