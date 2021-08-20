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Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama, 3 adli kontrol
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama, 3 adli kontrol

Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama, 3 adli kontrol

Bafra adliyesi

Polis Aracı Adli Kontrol Operasyon Uyuşturucu Metamfetamin 

-Tutuklanan şahıslar adliye çıkışı ve aileleri görüşmesi
-Polis aracına bindirilmesi ve araçların adliyeden çıkışı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kaydıyla serbest kaldı. İstanbul'dan Samsun'a satmak için bonzai getiren 5 kişi yakalanmamak için farklı yollardan geçmelerine rağmen kovalamaca sonucu polis aracına çarpıp yakalandı. Polisteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bafra Adliyesine sevk edilen 5 kişiden O.V., E.İ., N.K. adli kontrol kaydıyla serbest kalırken, Muhammet T. ve Umut V. tutuklandı. Tutuklanan şahıslar Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Yakalanan şahısların aracında yapılan aramada 480 gram bonzai (Sentetik kannabinoid maddesi), 292 gram toz halinde bonzai ve 2,34 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmişti.
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