Uyuşturucu operasyonunda 2 kilogramın üzerinde bonzai ele geçirildi

-Adliyeden detay

-Şüphelilerin adliyeye çıkarılışı



( ESKİŞEHİR )- Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu 6 kişi gözaltına alındı ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli şahıs, 2 kilo 124 gram bonzai isimli uyuşturucuya yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 6 şahıs yakalandı. Zafer Mahallesi’nde düzenlenen operasyon neticesinde yakalanan 6 şahsın yanında, ani ölüme sebebiyet verdiği bilinen 2 kilogram 124 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan 5’i hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticaret Yapmak' suçundan işlem yapılarak savcılığa sevk edildi. 5 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şahıs hakkında ise 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan işlem yapıldı.



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