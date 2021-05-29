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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Şüphelilerin adli makamlara sevk edilme anları

Amfetamin Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Metamfetamin 

--Arşiv görüntü-
-ekiplerin operasyona çıkması
-adreslere baskın yapılması
-adreslerde arama yapılması
-çelik kasalar ile aydınlatma lambalarından uyuşturucu çıkması
-araçlarda arama yapılması
-detay görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 11’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Nizip ilçesinde sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında 16 ikamet, 6 iş yeri ve 6 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 140 gram metamfetamin, 90 gram sentetik kannabinioid, 50 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 5 adet tabanca ve 38 bin TL para ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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