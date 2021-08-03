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Uyuşturucu operasyonunda “1” dolar çıktı
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonunda “1” dolar çıktı

Uyuşturucu operasyonunda “1” dolar çıktı

emniyet tarafından servis edilen görüntü

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Operasyon Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde 


- Çorum’da narkotimler tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 adet 1 dolar geçildi. Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde satışının engellenmesine yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Narkotimler tarafından bu kapsamda düzenlenen operasyonda 801 adet sentetik ecza, 89 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 25 adet fişek, 1 adet tabanca ve 7 adet fişek, 3 adet F-G ve A seri numaralı 1 dolar para ele geçirildi. Polis ekiplerinin “TCK 188-Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçundan şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor. Valilikten yapılan açıklama da, “Ülkemizin geleceği, yarınlarımızın teminatı gençlerimizi zehirleme niyetindeki şahıs ve örgütlerle mücadelemiz aralıksız devam edecektir” ifadelerine yer verildi.
(MMY-BÖ)
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