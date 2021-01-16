Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Irak 

-Evde arama yapılması
-Uyuşturucu maddenin bulunması
-Ele geçirilen maddenin sergilenmesi

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçeye uyuşturucu getirilip, satışa sunulacağı bilgisi üzerine Buğdaylı Mahallesi’nde bir otomobil durdurulmuş, araçta ve araç içerisinde bulunan 3 şüpheli şahsın üzerinde arama yapılmıştı. ‘Gece’ isimli narkotik köpeğinin de katıldığı aramada Gece’nin saniyeler içerisinde tepki vermesi üzerine aracın arka kapısına gizlenmiş 462 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Ü.K (26), A.A. (37) ve R.K. (31), emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adli mercilere intikal ettirildi. Ü.K. ve R.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.A isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (YB-SLH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı