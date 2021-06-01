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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

aracta yapılan arama

Adli Kontrol Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Metamfetamin Harekete Geç 

-norkatik köpeğinin araması
-uyuşturucunun bulunması

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da araç içinde zulalanmış halde ele geçirilen uyuşturucu ticaretiyle ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Doğu illerden Antalya'ya uyuşturucu madde nakledileceği yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü ekipleri, Serik Caddesi üzerinde gerçekleştirilen operasyon bir aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramada zulalanmış halde daralı 154,5 gram esrar ve daralı 110 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca “Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak Veya Sağlamak” suçundan haklarında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklanırken, Ş.G. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
(BLT-
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