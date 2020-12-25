Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

polisin kapıyı açması

Uyuşturucu Bonzai Uyuşturucu Madde Narkotik Harekete Geç 

-şüpheliyi yere yatırması
-narkotik köpeğinin arama yapmasa
-uyuştucurun bulunması
-bulunan uyuşturucuların görnütüsü

( ANTALYA )- 69 adet 920 kullanımlık ve daralı 20 gram bonzai ile geçirildi ANTALYA

- Antalya'da polisin bir eve düzenlediği baskında 69 adet 920 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş bonzai ve daralı 20 gram bonzai ele geçirildi. E.G. ve G.G. isimli şüphelilerin Kızılarık Mahallesinde bulunan bir ikamette uyuşturucu madde depoladığı ve depoladığı bu uyuşturucu maddeleri sattığı yönünde bilgiler alan Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler yapılan aramada 69 adet 920 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş bonzai ve daralı 20 gram bonzai ele geçirdi. Şüpheli A.G. ve G.G. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak” suçundan haklarında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği tarafından A.G. hakkında Adli Kontrol Kararı uygulanırken G.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Beş yaşındaki Eylül'ün cesedi valiz içerisinde bulunduBeş yaşındaki Eylül'ün cesedi valiz içerisinde bulundu
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement