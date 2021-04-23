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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu polis kamerasında

Uyuşturucu operasyonu polis kamerasında

Operasyon öncesi drone görüntüsü

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Polis Kamerası Şafak Operasyonu Polis Ekipleri 

-Operasyon anından detay görüntüler

( ORDU -DRONE)-Ordu’nun Ünye ilçesi merkezli düzenlenen ve gözaltına alınan 20 kişiden 7’sinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonu böyle görüntülendi ORDU

- Ordu'nun Ünye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Ünye merkezli başta olmak üzere Samsun'da düzenlenen ve 20 kişinin gözaltına alındığı operasyon, polis kamerası tarafından kaydedildi. Ünye'de ve Samsun'da adreslere düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda toplamda 20 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan polis ekipleri tarafından, operasyon öncesi ve operasyon anında yaşananlar polis kameralarınca kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde narkotik köpeğinin de operasyona katıldığı görülüyor.
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