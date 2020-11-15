Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

Uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

- Uyuşturucu operasyonundan detay görüntüler - Ele geçirilen uyuşturucu hap maddelerin sergilenmesi İstanbul 'da uyuşturucu operasyonuİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da 24 bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Çırpıcı Mahallesi'ndeki metruk binada bir kişinin olduğunu görüp inceleme yaptı.Aramada, valiz içerisinde çok sayıda silah parçası, 24 bin 900 adet extacy uyuşturucu hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.Bina içindeki Emrah A. ile valizdeki maddeleri bıraktığı iddia edilen Halil P. ve taksi sürücüsü Hayri B. gözaltına alındı.Emrah A. ve Hayri B., ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Halil P. tutuklandı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Avcılık Irak 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı