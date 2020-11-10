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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı - ADANA

Uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı - ADANA

- Polis araçlarının emniyetten çıkışının drone ile görüntülenmesi - Özel harekat ekiplerinin bir evin kapısını levyeyle açması - Narkotik ekiplerinin evde arama yapması - Sobadan uyuşturucu hapların çıkmasıGÜNCELLEME - Adana 'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı - Özel harekat ekiplerinin levyeyle kapısını açtığı evde, sobaya gizlenmiş uyuşturucu hapların bulunması polis kamerasına yansıdıGÖZALTI SAYISI VE DETAY EKLENDİADANA (AA) - Adana 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak vakti çok sayıda adrese operasyon düzenledi.
Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 18 zanlı yakalandı.Zanlıların adreslerinde 27 uyuşturucu hap, 11 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.Öte yandan, polis kamerasına yansıyan operasyon görüntülerinde, çok sayıda ekibin araçlarla baskın yapılacak adreslere gitmesi, özel harekatçıların bir evin kapısını levyeyle açması ve sobada uyuşturucu hap ele geçirilmesi yer alıyor.

Uyuşturucu Operasyonu Polis Kamerası Özel Harekatçı Uyuşturucu Tacirleri Şafak Vakti 

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