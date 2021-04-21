Uyuşturucu kullanma suçundan aranan kurye denetimde yakalandı

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları kurye motosikletinin sürücüsü, uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçundan arandığı tespit edildi. Şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri Osmaniye mahallesi Ahmet Akyollu caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yaptılar. Uygulamada bir kurye motosikletini durduran ekipler sürücü Oğuzhan K.(26)'nın GBT sorgulamasını yaptılar. Sorgulamada uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçundan arandığı ortaya çıkam sürücü gözaltına alındı.
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