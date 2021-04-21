Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu kullanma suçundan aranan kurye denetimde yakalandı

Uyuşturucu kullanma suçundan aranan kurye denetimde yakalandı

Şüphelinin gözaltına alınması

Polis Uyuşturucu Akalan Polis Ekipleri 

-Detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları kurye motosikletinin sürücüsü, uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçundan arandığı tespit edildi. Şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri Osmaniye mahallesi Ahmet Akyollu caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yaptılar. Uygulamada bir kurye motosikletini durduran ekipler sürücü Oğuzhan K.(26)'nın GBT sorgulamasını yaptılar. Sorgulamada uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçundan arandığı ortaya çıkam sürücü gözaltına alındı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement