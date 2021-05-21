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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu imalathanesine çevrilen otele operasyon

Uyuşturucu imalathanesine çevrilen otele operasyon

polis köpeğinden görüntüler

Sentetik Uyuşturucu Polis Köpeği Uyuşturucu Madde İmalathane 

-operasyon görüntüleri

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir otel uyuşturucu imalathanesine çevrilmiş halde bulunurken, otelin bazı odalarında uyuşturucu madde yapımında kullanılan özel düzenekler kurulduğu ortaya çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği yaptıkları teknik takip ve incelemeler sonucunda turizm sezonda satışa çıkarılmak üzere hazırlanmış uyuşturucu ve sentetik maddeler ele geçirdi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilinen M.Y (50) isimli şahıs, Armutalan Mahallesi'nde durdurularak üst araması yapıldı. Yapılan aramada şahsın üzerinden 3.04 gram esrar maddesi ele geçirildi Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri uzun zamandır takip altına aldıkları şahsın üzerinden çıkan bilgiler ve telefon incelemesi sonucunda Adaköy mevkiinde otel işletmecisi olan T.T isimli şahsın bilgilerine ulaştı. Yaz sezonunda gemilerde çalışan M.Y'nin sattığı maddeleri T.T isimli şahıstan aldığı ve beraber hareket ettiğini tespit eden ekipler, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığından aldıkları arama izni ile M.Y isimli şahsın ikameti, araçları ve T.T isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı otelin tüm odaları ile ikametinde arama kararı aldırdı. Ekiplerin yaptıkları aramalarda, M.Y isimli şahsın ikametinde 9 Gram Esrar Maddesi bulundu. T.T' nin işlettiği otel Narkotik Köpeği ile didik didik arandı. Kapalı olan otelin boş odalarında ise Uyuşturucu madde yapımında kullanılan düzenekler, boyları 5 cm - 80 cm aralığında değişen 91 kök Hint Keneviri, ayrı paketler halinde satışa hazırlandığı düşünülen 130 gram Esrar maddesi, ayrı paketlenmiş 15 gram kenevir tohumu, 60 adet 600 miligramlık sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. ve T.T.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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