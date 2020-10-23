Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu ile mücadelede önce kullanıcılar, sonra satıcılar yakalandı

Uyuşturucu ile mücadelede önce kullanıcılar, sonra satıcılar yakalandı

şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan 

-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada önce kullanıcı şahıslar, sonra da onlara satış yapan 2 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada önce uyuşturucu madde kullanan 5 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan yola çıkan polis, onlara uyuşturucu maddeyi temin eden torbacı olarak bilinen şüpheliler H.K. ve İ.Y.'yi tespit etti. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon yapan polis 2 şahsı da yakaladı. Şüphelilerden çeşitli miktarlarda toz esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildiği öğrenildi. Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu madde kullanan 5 şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı