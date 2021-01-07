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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu haplarla yakalanan zanlı tutuklandı

Uyuşturucu haplarla yakalanan zanlı tutuklandı

-zanlının Merzifon Adliyesine Getirilişi Ve Sevki

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Trol 

--detay

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Merzifon ilçesinde aracından uyuşturucu madde çıkan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine uygulama noktasında bir aracı durdurmuş, araçta yapılan aramada 386 adet extacy hap ele geçirilmişti. Araçta bulunan 36 yaşındaki E.G. isimli şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. ‘Uyuşturucu madde bulundurmak’ ve ‘uyuşturucu madde satmak’ suçlarından hakim karşısına çıkan E.G., tutuklanarak cezaevine konuldu. (YB-SLH-Y)
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