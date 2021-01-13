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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu haplar 'Takip'ten kaçamadı

Uyuşturucu haplar 'Takip'ten kaçamadı

Narkotik köpeğinin hapları bulması

Jandarma Operasyonu Tahkikat Jandarma Uyuşturucu Narkotik 

-ele geçirilen hapların görüntüsü

( BURSA ) -- Jandarma narkotik köpeği Takip uyuşturucu hap gizli zulaları böyle buldu BURSA

- Bursa'nın Orhangazi ilçesinde piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu hap sürmeye hazırlanan yabancı uyruklu bir kişi jandarma operasyonu ile yakalandı. Şüpheli şahsın sabaha karşı evine yapılan şok baskında narkotik köpeği Takip yastık içlerine zulalanmış uyuşturucu hapları tek tek buldu. Edinilen bilgiye göre, A.M.R. isimli yabancı uyruklu bir kişinin piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu hap süreceği bilgisini alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahsın Orhangazi ilçesindeki ikametine sabaha karşı baskın yaştı. Şüpheli şahsı etkisiz hale getiren ekipler jandarma narkotik köpeği Takip ile birlikte evde yaptıkları aramada, yastık içerisine gizlenmiş Bin 821 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. A.M.R. isimli şüpheli şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.
(MÖ-
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