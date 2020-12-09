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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu haplar duvarından içinden çıktı

Uyuşturucu haplar duvarından içinden çıktı

Çekiç ile duvarın kırılması

Polis 

-Uyuşturucu paketlerinin çıkarılması

( HATAY ) -- Hatay’da bir evin duvarını kıran polis 5 bin 147 adet extasy hap ele geçirdi HATAY

- Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir evin duvarları içerisine saklanmış üzerine beton dökülerek kapatılmış 5 bin 147 adet extasy uyarıcı hap ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından, V.Y. isimli şahsın Buluttepe Mahallesinde bulunan ikametinde arama yapıldı. Ekipler, 2 farklı noktayı tespit ederek üzeri beton ile kaplanan duvarı çekiç yardımı ile kırdı. Kırılan duvar içerisine jelatin ile kaplanmış 3 ayrı paket halinde gizlenmiş 5 bin 147 adet extasy uyarıcı hap ele geçirildi. Gözaltına alınan V. Y. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. (NCT-
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