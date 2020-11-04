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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu çetesine darbe: 6 tutuklama

Uyuşturucu çetesine darbe: 6 tutuklama

Polis merkezinden çıkış

( BURSA ) BURSA

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Şafak Vakti Uyuşturucu Çetesi 


- Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik timleri tarafından yürütülen operasyonda aylardır takip edilen uyuşturucu çetesi çökertildi. Özellikle İlçenin en büyük mahallelerinden biri olan Yalıntaş’ı mesken tutan zehir tacirleri yapılan ihbar ve şikayetler neticesinde tespit edilerek takibe alındı. Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gençlere uyuşturucu sattıkları tespit edilen şahıslar ev ve iş yerlerine şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda kıskıvrak yakalandı. Düzenlenen operasyonda çok sayıda satışa hazır kimyasal uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan zehir tacirleri Ömer S.(60) İbrahim S.(47) Ç. S. (16) Nadi G. (32) Engin Can B.(19) Ve  E. A. (16) çıkarılmış oldukları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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