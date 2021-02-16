Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu bulunan evden 2 adet de tarihi eser çıktı

Uyuşturucu bulunan evden 2 adet de tarihi eser çıktı

jandarmanın evin kapısını açması

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Metamfetamin 

-narkotik köpeği
-evin aranması
-ele geçirilen uyuşturucu

( ANTALYA ) -- Evinde çok sayıda uyuşturucu madde ve tarihi eser bulunduran şüpheli yakalandı ANTALYA

- Antalya ve Konyaaltı jandarma ekipleri tarafından, Kepez ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 235 gram uyuşturucu madde ve tarihi eser niteliği taşıyan 2 eşya ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Antalya KOM Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Kepez ilçesi Duraliler Mahallesi’nde bir eve operasyon yapıldı. A.G. isimli şahsın adli makamlardan alınan arama kararına istinaden evinde yapılan aramada, 50 gram toz esrar maddesi, 40 gram metamfetamin,45 gram kubar esrar, 100 gram kenevir tohumu, tarihi eser niteliği taşıyan 1 adet deniz atı ve 1 adet kama ele geçirildi. Olayla ilgili A.G. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (EA-ÖZ-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı