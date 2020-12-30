Uyuşturucu bebek beşiğinden çıktı

-antalya il emniyet müdürlüğünün dronla yaptığı çekimler

-narkotik köpeğinin arama yapması ve beşikte uyuşturucuyu bulma anı



( ANTALYA )- 11 adrese yapılan eş zamanlı operasyondu 9 gözaltı ANTALYA



- Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bebek beşiği içerisine gizlenmiş esrar maddesi ile tabanca bulundu. Antalya'nın Manavgat ilçesinde Narkotik ekipleri tarafından 6 mahallede 11 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Manavgat Emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 9 şüpheliden 8’i tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyona katılan Narkotik Köpeği Pars, bebek beşiği içerisine gizlenmiş esrar maddesi ile tabanca ve tabancaya ait fişeklerin bulunmasını sağladı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri desteğiyle gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu esrar maddesi, hassas terazi, tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Yayla, Sarılar, Kızılot, Kızılağaç, Şelale ve Bahçelievler mahallelerinde 11 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda narkotik köpeği Pars’ta görev aldı. Narkotik köpeği Pars baskın yapılan evlerden birisinde bebek beşiği içerisine siyah çöp poşetinde gizlenmiş esrar maddesi bulurken, esrar maddesinin altında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında M.T., V.S., Y.H., F.K., İ.E., O.D., H.K., Ç.D. ve S.Ş. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Manavgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T., V.S., Y.H., F.K., İ.E., H.K., Ç.D. ve S.Ş. tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edilirken, O.D. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AK-



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