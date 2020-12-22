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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu baskınında kokaini tuvalete dökerken yakalandılar

Uyuşturucu baskınında kokaini tuvalete dökerken yakalandılar

Operasyon anı

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Zanlıların çıkartılışı
-Tuvalete dökülen kokainden detay

( İSTANBUL ) -- Esenyurtta uyuşturucu satıcılarına şok baskın- Uyuşturucu işleme mekanizması ele geçildi İSTANBUL

- Esenyurtta polis ekiplerinin çalışması sonucu uyuşturucu madde işleme işi yapan dört kişilik çete, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyon sırasında bir kişi, yüklü miktar kokaini tuvalete dökerken yakalandı. “Abi biz bir şey yapmadık” diye kendini savunan şüpheliler evden çıkan 2 adet silah için ise oyuncak diye savundular. Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbarlar üzerine harekete geçen Esenyurt İlçe Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı narkotik polisleri dört kişiyi takibe aldı. Çalışmalar sonucunda belirlenen adrese baskın yapan ekipler evde bulunan şahısları gözaltına aldı. Operasyon sırasında kapıda polisleri fark eden birzanlı ise paketlenmiş kokain maddesini tuvalete dökmeye çalıştı. Evde bulunan 4 kişiyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, kokain, uyuşturucu işlemede kullanılan mekanizma ve 5 litre amonyak ele geçirdi. “Abi biz bir şey yapmadık” diye kendini savunan şüpheliler evden çıkan 2 adet silahın ise oyuncak olduğunu iddia etti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (ECİ-ÖFA
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