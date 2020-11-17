Uyuşturucu bağımlısı genç kadının feryadı yürekleri dağladı

-Polis ekiplerinin Şeyma’yı ikna etmeye çalışması

-Kadının kendini yere atması

-Polis ekiplerinin eve götürme, hastaneye götürme teklifi

-Kadının yerde yatarken feryadı

-Kadının yardım edin çığlıkları

-Kadının güçlükle ambulansa bindirilmesi

-Kadının ambulanstan indirilmesi

-Kadının yardım istemesi

-Detay görüntüler



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray’da aldığı uyuşturucunun etkisiyle sokakta çığlıklar atan genç kadının feryadı yürekleri dağladı. Polis ekiplerinin ikna etmekte güçlük çektiği kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, Tacin Mahallesi Atatürk Bulvarı Makas Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olan Şeyma D. (29) aldığı uyuşturucunun etkisiyle kendini sokaklara attı. Sokakta çığlıklar atan Şeyma D.’nin çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sürekli aynı olayda karşılaştıkları Şeyma’yı sakinleştirmeye çalıştı. Polis memurlarına sarılarak feryat eden Seyma’yı sakinleştirmek hiç kolay olmadı. Polis ekiplerinin kendisini hastaneye sevk edeceğini anlayan Şeyma D. bu kez de hastaneye gitmemek için polis ekiplerine direndi. Polis ekiplerinin eve bırakma teklifini de reddeden Şeyma D., hastaneye gitmemek için polis memurlarından özür diledi. “Ne olur serum takmayın bana” diyerek uyuşturucunun etkisiyle polisleri de tanımayan Şeyma D.’nin direnmesi üzerine ekipler yarım saat süren ikna çabasının ardından Şeyma D.’yi güçlükle ambulansa bindirdi. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi.

Burada ambulanstan indirilen Şeyma D. bu kez de yardım çığlıkları attı. Defalarca her önüne gelen vatandaşa “Ağabey ne olur yardım edin” diye feryat eden Şeyma D. güçlükle tedavi kabinine alındı. Şeyma D.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



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