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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu bağımlısı eşi tarafından darp edildi, evinin damından böyle atladı

Uyuşturucu bağımlısı eşi tarafından darp edildi, evinin damından böyle atladı

-güvenlik kamerası-

Hastane Uyuşturucu Güvenlik Kamerası Uyuşturucu Bağımlısı Genç Kadın 

-kadının atlaması

( ADANA )- Hastaneye kaldırılan kadının ayakları kırıldı, karısını darp ettiği ileri sürülen koca evden kaçtı ADANA

- Adana’da uyuşturucu bağımlısı kocanın eşi damdan atlayarak yaralandı. Karısını darp ettiği ileri sürülen koca evden kaçtı. Edinilen bilgiye göre, olay 16 Şubat günü merkez Yüreğir ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi 1145 Sokaktaki 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, Şahin Bebek uyuşturucu kullandığı 3 çocuğunun annesi Fatma Bebek'e sık sık şiddet uygulamaya başladı.
Bu nedenle genç kadın 16 Şubat günü evin damına çıkarak aşağı atladı. Genç kadın vatandaşların çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Koca ise bu olay üzerine evden kaçtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Ali İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek kaçak kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan kadının ise ayaklarının kırıldığı sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan öncede Şahin Bebek’in eşini darp ettiği öğrenildi.
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