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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
UYUM’lu öğrenciler duygulandırdı

UYUM’lu öğrenciler duygulandırdı

- Etkinlikten görüntü

( ANKARA )- UYUM’lu öğrencilerden İstiklal Marşı ANKARA

Gesi Öğrenciler Bağımsızlık İstiklal 


- Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen törende UYUM’lu öğrenciler İstiklal Marşı’nı okudu. 10 bin metrekarelik bir alanda engelli bireylerin tüm ihtiyaçlarını karşılayıp sosyalleşmelerini sağlayacak Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi (UYUM) öğrencileri yaptıkları etkinlikler ile kalplere dokunmaya devam ediyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in talimatıyla hayata geçirilen Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi’nin öğrencileri 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümünde İstiklal Marşı’nı seslendirdi. Duygu dolu anların yaşandığı gösterimde öğrenciler büyük alkış topladı. Mehmet Akif Ersoy’un “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” sözleriyle konuşmasına başlayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Bir milletin istiklalini haykırışının adıdır İstiklal Marşı. Bugün çocuklarımız bizlere duygu dolu anlar yaşattı. Hepsinin gözlerinden öperim. Korkma'dan geçen 100 yıldan Şanlı Hilâl'in dalgalanacağı nice 100 yıllara..” açıklamasında bulundu.
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