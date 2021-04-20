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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Uykusunda yangına yakalandı, kaçmaya çalışırken öldü

Uykusunda yangına yakalandı, kaçmaya çalışırken öldü

Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri

Akalan Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-Çevredeki vatandaşlar
-Daire içerisindeki çalışmalar
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL )- Evden çıkamayan şahıs, dumandan etkilenerek hayatını kaybetti İSTANBUL

- Bağcılar’da bir apartman dairesinde çıkan yangına uykusunda yakalanan bir kişi, evden kaçmaya çalıştığı sırada dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay, saat 20.00 sıralarında Bağcılar Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 208. sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında, elektrik saatlerinden kaynaklanan bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde uyuyan M.A., dumanları fark ederek evden çıkmak için uzun süre uğraştı. Evden çıkamayan M.A. dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede söndürüldü. Çalışmaların ardından M.A.’nın cansız bedeni üzerinde inceleme yapan ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından M.A.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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