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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Uygulamadan kaçıp polise yakalandı, gazetecileri görünce maskeyi yüzüne kapattı

Uygulamadan kaçıp polise yakalandı, gazetecileri görünce maskeyi yüzüne kapattı

Aracın uygulamadan kaçtığı an

Para Cezası Kırmızı Işık Araç Kullanmak Işık İhlali Polis Ekipleri 

-polis ekiplerinin evinin önündeki görüntüsü
-aracın evin otoparkındaki görüntüsü
-şahsın maskeyi yüzüne kapatma görüntüsü
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL)-Kısıtlamada izinli şahıs, uygulama yapan polislerden kaçtı DÜZCE

- Düzce’de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulanan trafik uygulamasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, Bahçeşehir bölgesindeki evine girecekken polis ekipleri tarafından yakalandı. Gazetecileri gören şahıs maskeyi yüzüne kapattı. Tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehrin ana arterlerinde denetleme gerçekleştirdi. Çoban Kavşağında bekçiler tarafından gerçekleştirilen uygulamada şehir merkezinden Akçakoca istikametine seyir halinde olan O. C. idaresindeki otomobil ekiplerin dur ihtarına uymayarak bekçilerin üzerine aracını sürerek olay yerinden hızla kaçtı. Dur ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsünün evine gidebileceği düşünülerek evinin önünde polis ekipleri tarafından önlem alındı. Bahçeşehir bağlantı yolunda kavşaklarda bekleyen polis ekiplerinin de dur ihtarına uymayan araç sürücüsü evine tam gireceği esnada polis ekipleri yakalandı. Yapılan kontrollerde araç sürücüsü O. C’nin sokağa çıkma kısıtlamasında izni olduğu öğrenilirken, dur ihtarlarını görmediğini belirtti.
Ayrıca bölgeye gelen trafik ekipleri tarafından alkol testi yapıldığı esnada gazetecilerin çektiğini gören araç sürücüsü O. C. maskeyi yüzüne kapatarak görüntü alınmasını istemedi. Araç sürücüsü O. C.’ye dur ihtarına uymamak, tehlikeli araç kullanmak, kırmızı ışık ihlalinden 9 bin 603 lira idari para cezası kesildi.
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