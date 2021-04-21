Uygulamadan kaçıp 'Dur' ihtarına uymayan sürücüye: 15 bin lira ceza

-Alınan Tofaş'tan görüntü

-Yazılan cezai işlemlerden görüntü

-genel detay



( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE



- Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamayı görüp kaçan sürücü kovalamaca sonrasında yakalandı. Dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü ve yanındakilere neredeyse aracın değerinin yarısı kadar cezai işlem uygulandı. Olay Düzce Bahçeşehir Bağlantı yolunda meydana geldi. Güzergah üzerinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Motorize Yunus ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri uygulama gerçekleştirdi. Bu esnada uygulamayı gören M.K. idaresindeki 34 ELG 841 plakalı TOFAŞ marka otomobil sürücüsü ters şeride girerek hızla bölgeden kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonrasında yakalanarak uygulama noktasına geri getirilen sürücünün ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenildi. Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsüne toplamda aracının değeri olan 15 bin 934 lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan uygulama kapsamında kontrol edilen 5 araç sürücüsüne de muhtelif maddelerden toplamda 11 bin 103 lira ceza uygulandı. (EB-ALI-



loading...