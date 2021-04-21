Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Uygulamadan kaçıp 'Dur' ihtarına uymayan sürücüye: 15 bin lira ceza

Uygulamadan kaçıp 'Dur' ihtarına uymayan sürücüye: 15 bin lira ceza

Polis ekiplerinin uygulamasından görüntü

Akalan Trol 

-Alınan Tofaş'tan görüntü
-Yazılan cezai işlemlerden görüntü
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE

- Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamayı görüp kaçan sürücü kovalamaca sonrasında yakalandı. Dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü ve yanındakilere neredeyse aracın değerinin yarısı kadar cezai işlem uygulandı. Olay Düzce Bahçeşehir Bağlantı yolunda meydana geldi. Güzergah üzerinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Motorize Yunus ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri uygulama gerçekleştirdi. Bu esnada uygulamayı gören M.K. idaresindeki 34 ELG 841 plakalı TOFAŞ marka otomobil sürücüsü ters şeride girerek hızla bölgeden kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonrasında yakalanarak uygulama noktasına geri getirilen sürücünün ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenildi. Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsüne toplamda aracının değeri olan 15 bin 934 lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan uygulama kapsamında kontrol edilen 5 araç sürücüsüne de muhtelif maddelerden toplamda 11 bin 103 lira ceza uygulandı. (EB-ALI-
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement