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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Uygulamadan kaçan lüks otomobil, 24 saat geçmeden bulundu

Uygulamadan kaçan lüks otomobil, 24 saat geçmeden bulundu

Uygulama esnasından görüntü

Kırmızı Işık Araç Kullanmak Işık İhlali Dur İhtarı Lüks Otomobil 

-uygulamada kaçan aracın görüntüsü
-kaçan aracın Bolu caddesi üzerinde durdurulması
-genel detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında D-655 Karayolu Yığılca Işıklı kavşakta yapılan uygulamadan kaçan otomobil, 24 saat geçmeden bulundu. Lüks otomobil sürücüsüne 12 bin 894 lira ceza uygulandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında D-655 karayolu Yığılca Işıklı kavşakta Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama gerçekleştirdi. Kısıtlamada sokakta olan araçlara yönelik yapılan uygulama esnasında Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik polisi BMW marka lüks otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü ‘dur’ ihtarına uymayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Aracın bilgileri telsizlerden tüm emniyet birimlerine aktarılırken, ara sokaklara giren lüks otomobil gözden kayboldu. Uygulama ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil olayın üzerinden 24 saat geçmeden Bolu Caddesi’nde Trafik Tescil ve Denetleme Şube müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yakalandı. Aracın sürücüsü olayı bilmediğini, otomobilin akşam saatlerinde başka bir tanıdığında olduğunu belirtti.
Yapılan kontroller sonrasında Trafiği tehlikeye atarak araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak, kırmızı ışık ihlali, hızlı araç kullanmaktan 12 bin 894 lira ceza uygulandı. (EB-
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