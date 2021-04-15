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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Uygulamadan kaçan araç kovalamacanın sonunda yakalandı

Uygulamadan kaçan araç kovalamacanın sonunda yakalandı

Olay yerinden görüntü

Kırmızı Işık Araç Kullanmak Işık İhlali Mobil Uygulama Polis Ekipleri 

-şahıstan görüntü
-polis ekiplerinin sorgusundan görüntü
-araçtan görüntü
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL)-Gece kartalları kaçmaya çalışan sürücüyü kıskıvrak yakaladı DÜZCE

- Düzce’de gece kartallarının gerçekleştirdiği denetimden kaçan sürücü, kovalamaca sonrasında yakalandı. Sürücüye toplamda 5 bin 890 lira para cezası kesildi. Korona virüs ile mücadele kapsamında ilk defa saat 19.00’dan itibaren uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir yanında uygulama gerçekleştirdi. Çok sayıda polis ve bekçinin katıldığı denetimler de kısıtlamada sokakta olanlara yönelik uygulama yapıldı. Kültür Mahallesi’nde uygulama gerçekleştiren gece kartallarının dur ihtarına uymayan B. Ç. idaresindeki otomobil uygulama noktasından hızla uzaklaştı. Gece kartallarının kovalamaya başladığı sürücü ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta gece kartalları çıkmaz sokağa giren sürücüyü yakaladı. Şahsa, sokağa çıkma kısıtlamasında izinli olmadığı halde sokakta olmasından, trafiği tehlikeye atacak şekilde araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak ve kırmızı ışık ihlali yapmasından dolayı toplam 5 bin 890 lira para cezası kesildi.
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