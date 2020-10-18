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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
-Uygulamada kurallara uymayanlara ceza yağdı

-Uygulamada kurallara uymayanlara ceza yağdı

UYGULAMADAN GÖRÜNTÜ

Polis Akalan Efes Trol 

-DETAYLAR
-KAÇAN ARAÇ GÖRÜNTÜSÜ

( BURSA ) - Uygulamada kurallara uymayanlara ceza yağdı!- Uygulamadan kaçan 2 otomobil nefes kesen takip sonucu yakalandı BURSA

- Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin iki farklı noktasında genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada çok sayıda kişiye kurallara uymadığı için işlem yapıldı. Ayrıca uygulama noktasında polisleri görüp kaçan iki araç ise nefes kesen kovalamaca sonucu Yunus ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak haklarında işlem yapıldı. Bursa'da İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler İnegöl Alanyurt yolu ile Ahmet Türkel çevre yolunda 2 saat süren genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Gelen araç tek tek durdurularak kontrol edildi. Araçta bulunan sürücü ve yolcular aşağı indirilerek üst aramaları yapıldı ardından araçlar didik didik arandı. Uygulamada durdurulan bir araçta biri bayan 2 erkek şahsı araçtan indiren ekipler sürücü dahil 3 kişinin ayakta durmakta güçlük çektiğini görünce şok oldular. Üstelik şahıslardan hiç birinin de maske takmaması dikkat çekti. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 1.68 promil alkollü olduğu belirlendi. Ekipler tarafından şahsı ehliyetine el konuldu. Ayrıca 3 şahsa maske takmadıklarından dolayı işlem yapıldı. Uygulama noktasında polisleri gören bir araç durmayarak kaçtı, yine aynı dakikalarda polisleri fark eden bir başka araçta dönerek ters istikametten kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine devreye giren Yunus ekipleri kısa sürede kaçan iki aracı yakaladı. Alkollü oldukları için kaçan sürücülere işlem yapıldı. (SA-
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