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Uygulamada durdurulan motosikletteki yaralı kadını polis evine bıraktı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Uygulamada durdurulan motosikletteki yaralı kadını polis evine bıraktı

Uygulamada durdurulan motosikletteki yaralı kadını polis evine bıraktı

uygulamadan görüntüler

( BURSA ) BURSA

Sürücü Belgesi Araç Kullanmak Yaralı Kadın Irak Motosiklet Sürücüsü 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosikletlere yönelik uygulama yaptılar. Uygulamada 100 motosiklet sürücüsü denetlendi. 60'ına 50 Bin TL cezai işlem uygulanrken, 4 motosiklet trafikten men edildi. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yapılan uygulamaya katılan İnegöl Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir de, sürücülere kask konusunda uyarılarda bulundu. O sırada uygulamada durdurulan motosikletin sürücüsü Sakuş Y.'nin sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Motosikletin arka koltuğunda oturan sağ bacağından yaralı kadını gören Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, sürücüye kadının kim olduğunu sordu. Sürücünün annesi olduğunu öğrenen Müdür Baydemir, uygulama noktasına bir ekip çağırdı. Yaralı kadın, güvensiz taşındığı motosikletten indirilip ekip otosuyla evine götürüldü. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL cezai işlem uygulandı.
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